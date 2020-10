Kultna slovenska cesta: pred 42 leti se je tu zgodilo nekaj posebnega SiOL.net Moderni športni avtomobil in cesta, ki spominja na dogodke pred 42 leti. Zgodili so se ponoči in sprožili enega najbolje obiskanih športnih dogodkov v Sloveniji. Traso že umrlega spektakla smo obiskali s športnim ford focusom ST in tudi tega avtomobila, zahvaljujoč izpustu CO2, v Sloveniji trenutno ni mogoče naročiti.

Oglasi