Konec kariere Keitha Jarretta? Mladina Eden najbolj priznanih jazz in klasičnih pianistov na svetu Keith Jarrett je v sredo razkril, da najverjetneje ne bo več javno nastopil. V takšno odločitev so ga prisilile posledice dveh kapi iz leta 2018, ki sta ga začasno paralizirali. Njegov album Köln Concert iz leta 1975 je med najbolj prodajanimi klavirskimi posnetki na svetu.

