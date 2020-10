Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) bo med 26. in 28. oktobrom prvič organizirala Zotkine dneve odprtih vrat, ki bodo potekali virtualno. Za otroke in mlade so pripravili 16 predavanj in delavnic s področja znanosti, naravoslovja in tehnike. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne, so sporočili iz ZOTKS.