Policija išče očividce prometne nesreče na Vrbanski cesti v Mariboru Lokalec.si Policisti Postaje prometne policije Maribor obravnavajo prometno nesrečo s telesnimi poškodbami in pobegom, ki se je zgodila na Vrbanski cesti v Mariboru 22. oktobra 2020 ob 15.10. Zaradi razjasnitve okoliščin iščejo očividce in neznanega mlajšega kolesarja, ki je bil v nesreči udeležen. “Dne 22.10.2020 ob 15.10 uri se je na površini za promet pešcev in […]

