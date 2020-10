Po letu 2042 več ljudi v pokoju kot v službi Primorske novice Politiki že več let obljubljajo ustanovitev demografskega sklada, kamor bi se stekal dobiček iz upravljanja državnih naložb z namenom, da bi čez leta, ko bo število upokojencev celo preseglo število zavarovancev, iz njega črpali denar za plačevanje pokojnin. Zdaj sta na mizi dva predloga, vladni in opozicijski, ki sta ga pripravili SD in SAB. Ta bo v torek verjetno že končal zakonodajno pot.

