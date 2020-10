V živo: po hudih mukah uspelo zbežati trojici, Rogličevega vodstva pa ne ogroža Sportal Začela se je peta etapa Dirke po Španiji, ki bo kolesarje spet popeljala v hribe. Na 184,4-kilometrski trasi od Huesce do Sabinaniga karavano čakajo trije kategorizirani klanci, dva druge in eden tretje kategorije, cilj pa bo v dolini. Vodilni kolesar na dirki, Primož Roglič (Jumbo-Visma), brani pet sekund prednosti v skupnem seštevku.

