V Tokiu odprli olimpijski plavalni center SiOL.net V Toku so danes slovesno odprli olimpijski plavalni center za 15.000 gledalcev, na katerem se bodo merili za olimpijska odličja v plavanju, skokih v vodo in sinhronem plavanju na igrah prihodnje leto. Za izgradnjo so namenili 542 milijonov ameriških dolarjev.

