Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever kritično o politič Primorske novice Vojni veterani, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, so ob dnevu suverenosti, ki ga bomo obeležili v nedeljo, izrazili ostre kritike trenutnih političnih in družbenih razmer. Te po njihovem vodijo v erozijo demokracije in pravne države ter slabšanje mednarodnega položaja Slovenije.

