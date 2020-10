Koper jo je zagodel Mariboru, prvaki so se rešili #video Sportal V uvodnih dneh dejanjih 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije nismo videli zmagovalca. V Ljudskem vrtu sta se z 1:1 razšla Maribor in Koper, Gorica pa je do točke prišla pri prvakih iz Celja (1:1). Lahko kanarčki ponagajajo vijolicam? Vodilna Mura bo v nedeljo skušala rezultatsko krizo prekiniti pri oslabljenih Domžalah, Olimpija gostuje pri neugodnem Taboru, Bravo pa bo jutri gostil Aluminij že ob 12. uri.

