V Franciji so zaradi nasilja nad hčerko izgnali bošnjaško družino; dekle je hodilo s Srbom in družin Reporter Francija je po sojenju včeraj v Bosno in Hercegovino izgnala petčlansko bošnjaško družino najstnice, ki so ji na silo obrili lasišče, ker je hodila s Srbom, ki je bil druge veroizpovedi, je sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin. Viri blizu

Sorodno Oglasi Omenjeni begunci

Bosna in Hercegovina

Francija Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Janez Janša

Tina Trstenjak

Josip Iličić

Marjan Šarec