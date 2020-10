Več tisoč študentov v tišini protestiralo proti vladi Viktorja Orbana 24ur.com Na ulicah Budimpešte se je zbralo med pet in deset tisoč protestnikov, večinoma študentov, ki nasprotujejo odločitvi vlade Viktorja Orbana – ta je Univerzi za gledališče in film odvzela avtonomijo, na vodilne položaje univerze pa namestila tako imenovani skrbniški odbor. Mladi, ki so protestirali večinoma v tišini, so prek plakatov vladi sporočili: "Umetnost je svobodna" in "Dovolj imamo!".

Sorodno































































































Oglasi Omenjeni Madžarska

Oglaševanje

Viktor Orban Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Tomaž Gantar

Boštjan Koritnik

Vlado Kreslin