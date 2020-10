Borut Pahor Hrvaške ne bi blokiral Slovenske novice »Jasno mi je, da hrvaška politika potrebuje ustrezne okoliščine, da bo lahko spremenila svojo politiko glede spoštovanja odločitve arbitražnega sodišča o meji. V tem smislu zagovarjam celovito in prijateljsko politiko s Hrvaško na vseh področjih, ker je to pomembno za obe državi, regijo in Evropsko unijo,« je jasen predsednik države.

