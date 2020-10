Morbidelli do druge zmage, Mir do povečanja vodstva v SP Dnevnik Italijan Franco Morbidelli (Yamaha SRT) je zmagovalec motociklistične dirke za VN Teruela v španskem Alcanizu v elitnem razredu motoGP. Na drugem in tretjem mestu sta preizkušnjo končala dirkača Suzukija Španca Alex Rins in vodilni v SP Joan Mir.

