Zverev že do 13. lovorike v karieri in druge v tednu dni Ekipa Nemški teniški igralec Alexander Zverev je še drugič v tednu dni dobil turnir v Kölnu. V finalu je po uri in 11 minutah ugnal Argentinca Diega Schwartzmana s 6:2, 6:1 ter osvojil 13. turnirsko zmago v karieri.



