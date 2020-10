LA Dodgers le še zmago oddaljeni od naslova Dnevnik Baseballisti Los Angeles Dodgers so se v velikem finalu severnoameriške lige MLB v Arlingtonu pobrali po porazu proti Tampa Bay Rays in tokrat zmagali s 4:2. Dodgers so na krilih homerunov Joca Pedersona in Maxa Muncyja ter metalca Claytona Kershawa...

