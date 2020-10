V ZDA rekordna predčasna udeležba na volitvah SiOL.net V ZDA je do nedelje po poročanju ameriške medijske mreže CNN in drugih medijev predčasno volilo že skoraj 59 milijonov ljudi, kar je več kot leta 2016 v celotnem predčasnem ciklu, ki ponekod traja vse do 1. novembra. Američani lahko predčasno volijo po pošti ali osebno, odvisno od posamezne zvezne države. Demokrati zaenkrat prekašajo republikance.

