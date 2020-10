FOTO: Sredi noči zagorel delovni stroj na gospodarskem poslopju Lokalec.si V nedeljo v zgodnjih jutranjih urah je zagorel delovni stroj v občini Apače. “Ob 1.43 je v naselju Nasova, občina Apače, zagorel kombajn na gospodarskem poslopju. Požar so pogasili gasilci PGD Apače, Lešane, Gornja Radgona, Negova in Zbigovci in nato tudi očistili razlito olje, ki je steklo iz gorečega kombajna,” so zapisali na strani Uprave […]

