Medtem ko se spopadamo z naraščanjem stresa in tesnobe zaradi osamljenosti, finančnih težav ali neprestanega spreminjanja življenjskih navad, postaja spanje pomembni dejavnik kakovostnega življenja. Hrvaški psiholog dr. sc. Igor Mikloušić je opozoril, da lahko negotovost glede družbenih posledic pandemije koronavirusa v povezavi z gospodarstvom, izobraževanjem, zaposlenostjo in vsakodnevnim življenjem povzroči frustracije in celo vrsto drugih negativnih čustev. Opozoril je tudi na pomen spanja na dobro počutje.