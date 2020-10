Prehladna obolenja se letos med otroci širijo podobno kot vsa leta Lokalec.si V prvih dveh mesecih novega šolskega leta so pediatri v vrtcih in šolah pri najmlajših tudi letos kljub okrepljenim zaščitnim ukrepom zaradi novega koronavirusa zaznavali skoraj enake razmere glede širjenja vsakoletnih prehladnih obolenj, pravi podpredsednik sekcije za primarno pediatrijo Denis Baš, ki izboljšanje pričakuje po trenutnem zaprtju. “Takoj ko so se septembra odprli vrtci in […]

