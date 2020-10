Še eno lažno sporočilo. UKC Maribor: Medicinske sestre z odvozom brisov niso povezane 24ur.com Očitno si je še nekdo vzel čas in sestavil sporočilo, polno lažnih informacij, ki bi naj podkrepile prepričanje ljubiteljev teorij zarote, da obstajajo namerna zavajanja v zvezi s številom testov za novi koronavirus. V UKC Maribor, kjer so izjemno obremenjeni zaradi vse večjega števila bolnikov s covidom-19, so morali tako nekaj časa posvetiti še zanikanju sporočila, da lažejo o številu testov. K...

