Na CinEastu nagrada kritikov za Zgodbe iz kostanjevih gozdov in posebna omemba za Očeta RTV Slovenija Na luksemburškem festivalu CinEast, namenjenem filmski produkciji srednje in vzhodne Evrope, so film Zgodbe iz kostanjevih gozdov ovenčali z nagrado kritikov, manjšinska slovenska koprodukcija Oče pa je bila deležna posebne omembe.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Boštjan Koritnik

Aleš Hojs

Anže Logar