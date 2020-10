Iz Hrvaške poročajo o tragični smrti 17-letnice s pozitivnim testom na covid-19 – še v petek je obis Nova24TV Iz sosednje Hrvaške so sporočili tragično novico o smrti 17-letnice, ki je bila pozitivna na novi koronavirus. Predstojnik Klinike za otroške bolezni v Splitu dr. Veselin Škrabić je v izjavi za medije povedal, da je imela okužena sicer pridružene bolezni, ob sprejemu v bolnišnico pa je doživela zastoj srca in dihanja. “Oživljanje je bilo uspešno […] The post Iz Hrvaške poročajo o tragični smrti 1 ...

