Zdravstvo tik pred razpadom, okuženi zdravniki bodo delali naprej SiOL.net Zdravnike v belgijskem mestu Liege, kjer strmo narašča število okuženih z novim koronavirusom in posledično tudi hospitalizacij, so tamkajšnje bolnišnice pozvale, naj nadaljujejo delo, četudi so okuženi z novim koronavirusom, a nimajo simptomov, poroča britanski BBC.

Sorodno

































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksander Čeferin

Matjaž Nemec

Bojana Beović

Franci Zavrl