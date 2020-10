Poljaki v podporo pravicam žensk blokirali ceste: 'To je vojna!' 24ur.com Na Poljskem so že peti dan zapored potekali protesti proti skoraj popolni prepovedi splava. Tokrat so protestniki, tako kot so napovedali, blokirali ceste in križišča po celotni državi. Nosili so transparente z gesli v podporo pravicam žensk in pozivali poljsko vlado, naj odstopi.

