Obravnava le še za paciente z napotnico zelo hitro in nujno 24ur.com Zaradi hitrega naraščanja števila okuženih zdravstveni zavodi začasno ukinjajo vse preventivne storitve in nenujne operativne posege. V bolnišnicah po državi bodo torej poleg obravnave onkoloških bolnikov, nosečnic in novorojenčkov, cepljenj in medicine športa, izvajali le še obravnave pacientov z napotnico zelo hitro in nujno.

