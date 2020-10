Pahor stranke poziva k sodelovanju, opozicija: Realna politika ni Instagram 24ur.com Še en poziv predsednika države Boruta Pahorja k enotnosti politike in dogovoru o sodelovanju pri premagovanju koronakrize, ki ni padel na plodna tla. Vrata k projektnemu sodelovanju so še vedno odprta, odgovarjajo Janša in vladne stranke, opozicijske, ki se povezujejo v Koalicijo ustavnega loka, pa so nad takšnim predsednikovim pozivom ogorčene. Medtem ko Janševa vlada ruši demokratične temelje d...

Sorodno







Oglasi