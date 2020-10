V Društvu za preučevanje rib Slovenije opozarjajo na netransparentnost projekta HE Mokrice Energetika.NET Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki vodi postopek presoje vplivov na okolje (PVO) za hidroelektrarno (HE) Mokrice, je pred dnevi za pol leta podaljšala rok za izjasnitev investitorju, to je podjetju Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS). »Gre za že drugo, nerazumno podaljšanje,« poudarjajo v Društvu za preučevanje rib Slovenije (DRSV).

