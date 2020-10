Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije: Volitve predsednika so se zavlekle pozno v noč Dnevnik Svetniki kmetijsko-gozdarske zbornice so včeraj volili novo vodstvo zbornice. Skoraj 13-urna seja se je končala presenetljivo: Kandidata za predsednika Marjan Podobnik in Roman Žveglič sta dobila enako število glasov, 27, zato nobeden ni

Oglasi