Roma do točke v poslastici na San Siru RTV Slovenija Na derbiju 5. kroga Serie A so se nogometaši Milana in Rome razšli s 3:3. Rdeče-črni so bili do današnjega večera še edini v ligi stoodstotni. Tudi dva zadetka Zlatana Ibrahimovića nista bila dovolj za peto zmago Milana.

