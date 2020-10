Legendarni O'Neal in njegov prvi milijon: Porabil sem ga v eni uri 24ur.com Nekdanji vrhunski košarkar in štirikratni prvak v najmočnejši košarkarski ligi na svetu NBA Shaquille O'Neal je v zanimivem pogovoru v oddaji Shark Tank med drugim spregovoril o izkušnji iz začetka profesionalne kariere, ko je svoj prvi milijon dolarjev uspel porabiti v eni uri. "Klicali so me iz banke in opozorili da, če bom tako nadaljeval, bom končal na cesti," je dejal legendarni "Shaq".

