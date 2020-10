Večina na US z dopustnostjo referenduma o Titovi cesti potrdila svojo politično selektivnost pri obr Radio Ognjišče »V Radencih bo - v 21. stoletju - posvetovalni referendum o Titovi cesti,« tako se je na odločitev večine ustavnih sodnikov, ki so zavrgli pobudo župana Radencev Romana Leljaka za oceno ustavnosti in zakonitosti akta o razpisu svetovalnega referenduma o preimenovanju Titove ceste, odzval ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič. Večina sodnikov namreč ugotavlja, da pobudnik, sicer župan...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana

referendum

Roman Leljak Najbolj brano Osebe dneva Bojana Beović

Roman Žveglič

Janez Janša

Marjan Podobnik

Marjan Šarec