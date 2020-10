Policisti PP Šentjernej so v Starem sejmišču ponoči ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo. Med postopkom so ugotovili, da 28-letni voznik iz Brežic nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,92 miligramov alkohola. Vozil je neregistrirano in nezavarovano vozilo, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Zaradi številnih ...