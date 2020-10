Peter Svetina: Otroci nimajo težav z združevanjem fantastike in otipljive resničnosti Govori.se Nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico je letos prejela slikanica Petra Svetine Timbuktu, Timbuktu. V slikanici so kratka besedila, v katerih se otroci srečajo s svetom nonsensa, ki se ne drži vzpostavljenih pravil. Svetina meni, da je takšen otroški svet, če jim ga odrasli že zelo zgodaj ne razdelijo na kaj je in ni resnično.

