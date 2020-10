Našli ukradene predmete: če jih prepoznate, se javite policiji 24ur.com Ljubljanski policisti so med opravljanjem hišne preiskave odkrili več predmetov. Gre predvsem za nakit in ročne ure, za katere sumijo, da so del kaznivih dejanj, ki so se zgodila na območju Ljubljane, mogoče pa tudi drugod.

