Letošnji Knjižni sejem je zaradi epidemije covida-19 malce drugačen. Založba Linguarus tudi letos del 36. SKS, ki bo od 24. do 29. novembra potekal na spletu. Inovativne dvojezične knjige za hitrejše in učinkovitejše učenje tujih jezikov, pa tudi spoznavanje drugih narodnosti in njihovih običajev.