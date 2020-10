Bo policijska ura res preprečila nočne zabave? 24ur.com Teden dni je, odkar smo pri nas, prvič v samostojni Sloveniji, uvedli t. i. policijsko uro. Koliko kršitev tega ukrepa je bilo doslej, ni znano, saj policija ne zbira podatkov posebej za to omejitev. Mnenja o njeni uvedbi pa so deljena. Od tega, da bo vlada na ta način spametovala ljudi in omejila širjenje kroronavirusa, do tega, da tak ukrep nima smisla, saj se bodo tisti, ki to želijo, družili ...

Oglasi Omenjeni Ljubljana

ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Bojana Beović

Josip Iličić

Primož Roglič