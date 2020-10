FOTO: Kriminalisti po ponedeljkovem požaru v Žamencih ne izključujejo tuje krivde za požar Lokalec.si Včeraj v zgodnjih urah je prišlo do požara na gospodarskem poslopju v Žamencih. Kriminalisti so kasneje z ogledom ugotovili, da je do požara prišlo včeraj okoli 4. ure v stanovanjski hiši na istem naslovu, ogenj pa se je razširil po njej. Glede na dosedanje ugotovitve pa niso mogli ne potrditi ne izključiti tuje krivde. Najverjetneje […]

