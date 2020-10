Utrujeni, prehitri in neprivezani Primorske novice Sredi oktobra se je evropsko usklajenemu nadzoru tovornih vozil in avtobusov pridružila tudi Slovenija. Policisti so med 12. in 18. oktobrom skupno ugotovili 821 kršitev. Največkrat so bili vozniki neprivezani, utrujeni, prehitri, za volan so sedli tudi pod vplivom alkohola. Novogoriški policisti so pri kontroli 67 tovornih vozil ugotovili enajst kršitev.

