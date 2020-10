Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu letos že osmič zapored objavljata razpis »Mladi upi 2020«. K sodelovanju so vabljeni mladi talentirani športniki, para-športniki in umetniki, stari od 16 do 19 let, ter obetavni znanstveniki, stari od 17 do 20 let. Razpis se zaključi 10. novembra 2020.



Več na Ekipa24.si.si