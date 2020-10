Bartomeu skupaj s sodelavci odstopil 24ur.com Medtem ko se nogometaši Barcelone pripravljajo na sredin obračun lige prvakov proti torinskemu Juventusu, ki ga bomo na Kanalu A in VOYO prenašali od 20.40 naprej, se v zakulisju odvija prava bitka med aktualno upravo in njenimi številnimi nasprotniki, ki so uspeli zbrati 20.000 podpisov za zahtevo sklica referenduma o nezaupnici in očitno dosegli svoje. Aktualni predsednik Barce Josep Maria Bart...

