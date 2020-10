Tretjina sodelujočih v javnomnenjski raziskavi Mediane meni, da vladni ukrepi uravnoteženo obravnavajo zdravje in gospodarstvo, skoraj tretjina pa, da se preveč osredotočajo na zdravje in so v škodo gospodarstvu. Četrtina pravi, da v zvezi z informacijami o koronavirusu ne zaupajo nikomur, med strokovnjaki največje zaupanje uživa Bojana Beović.