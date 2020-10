Balanca št. 29: Bilanca stanja tri dirke pred koncem sezone 24ur.com Po nedeljski motociklistični dirki motoGP za VN Teruela je prvenstvo še bolj neodločeno in zapleteno, zato komentatorja Kanala A in VOYO Gaber Keržišnik in Boštjan Skubic v novi spletni pogovorni oddaji Balanca, že 29. po vrsti, špekulirata predvsem o tem, kdo bi lahko bil prvak in kako se bo prvenstvo razpletlo na zadnjih treh dirkah.

