Novo žarišče okužb s covid-19 tudi v Domu pod gorco Lokalec.si V mariborskem Domu pod gorco se soočajo z velikim številom okuženih z novim koronavirusom. Iz Doma po gorco so sporočili, da se vsi stanovalci počutijo dobro. Prav tako tudi vsi zaposleni: “Žal virusa nismo uspeli še čisto zajeziti. Z današnjim dnem je okuženih 45 stanovalcev in 14 zaposlenih. Vsi okuženi stanovalci so preseljeni na prvo […]

