Za velenjske svetnike opustitev rabe premoga ni mogoča pred 2042 Energetika.NET Velenjski svetniki so se včeraj seznanili s predlogom nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki za Savinjsko-šaleško regijo, kjer obratujeta Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, predvideva tri različne scenarije opustitve rabe premoga - do leta 2033, 2038 ali pa leta 2042. Svetniki pričakujejo »odobritev najzgodnejšega roka za prehod v letu 2042, z možnostjo petletnega prehodnega obdobja«, saj prej ni mogoče izvesti pravičnega prehoda, so sporočili iz velenjske občine.

