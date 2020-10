Melania Trump opravila svoj prvi in edini samostojni nastop za predsedniško kampanjo moža Primorske novice Prva dama ZDA je po letu 2016 v torek v Pensilvaniji opravila svoj prvi in edini samostojni nastop za aktualno predsedniško kampanjo moža Donalda Trumpa. Pri tem je demokrate obtožila, da delijo državo, predsedniškega kandidata Joa Bidna, da ima socialistično agendo, medije pa, da le opravljajo in se posvečajo "dvornim spletkam".

