Derbi kroga med okrnjenim Juvetom in ranjeno Barco s črno piko 24ur.com Od 20.40 bomo na VOYO in Kanalu A spremljali veliki derbi drugega kroga Lige prvakov med Juventusom in Barcelono. Obe moštvi v novo sezono nista vstopili v najboljši formi, zato bo tokratni obračun še toliko bolj pomemben. Blaugrana bo celila rane po izgubljenem el clasicu, nogometaši stare dame pa bodo, čeprav brez Cristiana Ronalda, storili vse, da jih še dodatno zasolijo.

