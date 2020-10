Nizozemski as zapustil Vuelto in namenil sporočilo Rogliču Sportal Nizozemski kolesar Tom Dumoulin, sicer moštveni kolega slovenskega asa Primoža Rogliča, po sedmih etapah zapušča dirko po Španiji, je sporočilo moštvo Jumbo-Visma. Nizozemci so na spletni strani zapisali, da se bo 29-letnik po krajšem premoru posvetil pripravam na naslednjo sezono.

Sorodno



Oglasi