Elektronski bolniški list (eBOL) prejel nagrado in priznanje Slovenskega društva Informatika Vlada RS Na letošnjih dnevih Slovenske informatike sta Ministrstvo za javno upravo in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejela nagrado oz. priznanje za odlično rešitev med dosežki na področju informatike in sicer za uvedbo elektronskega bolniškega lista (eBOL). Nagrado oz. priznanje sta v imenu svojih ekip prejela minister za javno upravo Boštjan Koritnik in generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Marjan Sušelj.

