Protesti proti policijskemu nasilju: 'Amerika, kdaj se bo to končalo?' 24ur.com V Philadelphii so se že drugi dan nadaljevali protesti proti policijskemu nasilju, potem ko sta dva policista v ponedeljek ustrelila temnopoltega 27-letnika z duševnimi motnjami, ki je imel v roki nož. Gre za zadnjega v vrsti primerov pretirane uporabe sile oz. policijskega nasilja, ki je čez pomlad in poletje v ZDA povzročilo hude proteste, začelo pa se je s primerom Georga Floyda, ki ga je med ...

