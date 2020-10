Domen Kumer, pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe, ki je na glasbeni sceni že od leta 2003 in Špela Grošelj, ki je svojo glasbeno pot začela graditi že kot najstnica v glasbeni skupini Foxy Teens sta združila moči in posnela duet Vino in kitara, ki je dobil tudi romantičen videospot.